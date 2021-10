Rabesandratana : « La sortie de Leonardo est justifiée »

Après la victoire, une nouvelle fois poussive, du PSG contre Lille vendredi soir (2-1), Leonardo s’est présenté devant les journalistes en zone mixte pour défendre ses joueurs, son entraîneur, tout en expliquant qu’il était conscient que son équipe devait mieux jouer. Une sortie médiatique qui a plu à Eric Rabesandratana.

« Leonardo qui a fait une sortie médiatique, et ce n’est pas souvent. Ce n’est que la cinquième fois depuis son retour au PSG. En général c’est plutôt justifié ou juste. Il est venu défendre un peu le club, les joueurs, son entraîneur. Au départ, il est dans son rôle et c’est très bien. […]Je suis un peu d’accord avec Leonardo. Sa sortie est justifiée, dévoile l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Il a défendu son entraîneur et a aussi remis l’église au milieu du village. Il a remis les objectifs. « Je suis là pour vous défendre mais je rappelle quand même qu’on a blindé l’équipe cet été, on a mis tout ce qu’il fallait pour gagner les choses mais aujourd’hui on ne joue pas bien. » Il n’est quand même pas content – même si on gagne – de ce que peu être le jeu et de ce que peut donner le collectif pour l’instant le PSG.«

L’ancien parisien qui est aussi revenu sur les critiques envers Mauricio Pochettino. « On recrute le meilleur joueur du monde, on recrute les fameux latéraux que l’on attendait depuis longtemps au PSG. Aujourd’hui, on attend du jeu, autre chose que ce que l’on voit actuellement. Le contraste est quand même difficile puisque tu gagnes presque tous tes matches et pour l’instant, tu n’es quand même pas très intéressant collectivement. On va laisser le temps à Mauricio parce qu’il vaut mieux pas très bien et gagner que d’être super beau et de perdre des matches. On a un crédit. Ces victoires permettent de prendre le temps pour mettre les choses en place et d’être un peu plus patient même si on a envie que les choses se passent plus vite.«