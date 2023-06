Rabesandratana : « Le PSG était trop grand pour Galtier »

Après une saison 2022-2023 morose, malgré un titre de champion de France, le PSG a déjà entamé ses changements avec le départ de Sergio Ramos, suivi très prochainement de celui de Christophe Galtier.

Ce samedi soir au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG disputera son dernier match de la saison 2022-2023 face au Clermont Foot. Si les têtes ne seront pas aux célébrations par respect pour Sergio Rico, cette ultime rencontre aura une importance particulière pour Sergio Ramos et Christophe Galtier. En effet, l’Espagnol quittera le club parisien après deux saisons tandis que le coach de 56 ans va diriger son dernier match sur le banc, comme rapporté par de nombreux médias ce vendredi soir. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien capitaine du PSG, Eric Rabesandratana, s’est exprimé sur ces deux départs. S’il regrette celui de Sergio Ramos, il comprend l’éviction de Christophe Galtier.

🚨 La recherche du successeur de Christophe Galtier devrait s’accélérer dans les prochains jours 🔥



[L’Equipe]



Qui selon-vous débarquera au PSG ?! pic.twitter.com/4EiV9gfiC1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 2, 2023

« Il va falloir trouver un entraîneur qui a du caractère »

« Je suis assez surpris du départ de Sergio Ramos mais je l’accepte. Le Paris Saint-Germain n’était peut-être pas prêt à tout pour garder Sergio Ramos. Je le déplore quand même parce qu’il y avait un soucis de garder quelqu’un avec du caractère dans le vestiaire. On n’en a pas beaucoup dans le vestiaire et lui, il portait très bien le rôle. Donc, de le voir partir ça me dérange un peu de ce côté-là. Après, si vous ramenez des joueurs avec du caractère et qui vont être capables de prendre en main ce vestiaire, ok pas de problème. On va surveiller un peu tout cela mais aujourd’hui je suis un peu déçu de ce que j’entends. Pour Galtier, c’était moins une surprise. On s’en doutait bien avec son bilan. Je reste quand même persuadé que c’est un bon entraîneur mais le PSG était trop grand pour lui aujourd’hui. Je ne dis pas que dans le futur il ne sera pas capable de gérer, mais pas ce PSG et ses problèmes. Parce que le PSG est toujours difficile à diriger, donc il va falloir trouver quelqu’un qui a du caractère mais aussi l’expérience pour pouvoir gérer un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain. »

À voir aussi : PSG : où en est le club avant le début du mercato ?