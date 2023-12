Pour répondre aux objectifs de la saison 2023-2024, le PSG aura besoin d’un Kylian Mbappé efficace en Ligue des champions selon Eric Rabensandratana.

Le PSG va bientôt retrouver la compétition. Ce mercredi 3 janvier, les Rouge & Bleu disputeront le Trophée des Champions face au Toulouse FC avant de faire leur entrée en lice en Coupe de France (7 janvier face à l’US Revel) puis de retrouver la Ligue 1 (un déplacement à Lens le 14 janvier). Pour la Ligue des champions, le club parisien devra attendre le 14 février prochain avec la réception de la Real Sociedad. Et pour la reine des compétitions européennes, le champion de France en titre espère retrouver un Kylian Mbappé plus efficace en C1, comme l’a expliqué Eric Rabesandratana dans sa chronique sur France Bleu Paris.

« Son parcours en Ligue des champions a presque été transparent »

« Alors, il est très efficace en Ligue 1, mais en Ligue des champions il a perdu un peu son aura et son efficacité. Son parcours en Ligue des champions a presque été transparent, j’exagère un peu mais ce n’est pas très loin. Pour quelles raisons il est moins efficace en C1 ? Je ne sais pas. Il a une actualité qui est aussi importante. On est en train de tourner un reportage sur lui, un peu à la Neymar et tous ces joueurs qui sortent un peu du commun. Du coup, peut-être que ça le perturbe et que ça l’empêche de rester concentré à 100% sur le football. Alors, il reste quand même le leader technique de cette équipe mais il a perdu un peu de cette efficacité. Il est monté très vite et il a tellement été capable de faire des choses extraordinaires qu’on est forcement très exigeant avec lui, mais il n’empêche qu’il n’a plus son aura dans cette équipe et de son efficacité devant le but. J’aimerais qu’il retrouve aussi sa simplicité et qu’il nous fasse rêver encore parce que c’est un joueur extraordinaire qui est capable de choses extraterrestres. Je pense qu’il a juste besoin de se reconcentrer sur le football. »