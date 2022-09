Ce jeudi soir, l’Équipe de France faisait son retour à l’occasion de la réception de l’Autriche au Stade de France en marge de la Ligue des Nations. Un match de la peur pour une sélection qui est plutôt mal engagée et qui risquait d’être rétrogradé en cas de contreperformance. Mais finalement, grâce notamment à un Kylian Mbappé buteur, les Bleus se sont imposés sur le score de 2-0. Une rencontre qui prouve encore une fois que le numéro 7 parisien est désormais le vrai patron de la France. C’est du moins l’avis partagé ce samedi matin par Éric Rabesandratana sur les ondes de France Bleu Paris.

Un joueur qui assume ses responsabilités

Pour le consultant, ancien défenseur et capitaine du PSG, Kylian Mbappé prouve, de par son comportement, qu’il est le leader incontesté de cette équipe : « Je pense qu’il a un statut aujourd’hui encore plus important en Équipe de France qu’au Paris Saint-Germain. De par son comportement déjà : il est le patron de cette équipe. Son comportement par rapport à ses partenaires aussi : il encourage, il corrige. Surtout, il apporte cette façon de percuter qui fait sa force et qui déséquilibre le système adverse. Ça a été encore une fois flagrant face à l’Autriche. Il a affiché un niveau très impressionnant. C’est le leader de cette attaque, encore plus quand Karim Benzema n’est pas présent. Mais c’est vraiment lui qui affiche une attitude qui prouve qu’il est vraiment sûr de sa force. »