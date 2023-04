Alors que son contrat prend fin dans deux mois, Sergio Ramos attend un signe du PSG pour prolonger. Une prolongation qui serait bénéfique pour les Rouge et Bleu, a estimé Éric Rabesandratana ce samedi matin.

La fin de saison pointant le bout de son nez, le PSG va devoir s’atteler très sérieusement à boucler certains dossiers chauds. Parmi ceux-ci, on pense forcément aux situations contractuelles de Lionel Messi et de Sergio Ramos. Les deux légendes de la planète football voient, en effet, leur bail prendre fin le 30 juin prochain. Et si pour le premier cité, une prolongation ne parait pas être à l’ordre du jour, la donne est différente pour le second.

Une expérience qui peut faire du bien

Car oui, même si le PSG se donne apparemment le temps de la réflexion, la tendance pencherait tout de même vers la continuité entre Sergio Ramos et le club de la capitale. Il faudra toutefois patienter afin d’y voir un peu plus clair dans ce dossier. Et une prolongation de l’ancien merengue en terre parisienne, c’est une idée qui plaît plutôt à Éric Rabesandratana, comme celui-ci l’a exposé sur les ondes de France Bleu Paris ce samedi matin. « On a retrouvé un peu Sergio Ramos cette saison. Ce ne sera plus le grand Ramos qu’on a pu voir au Real Madrid, mais on a tout de même un joueur doté de cette expérience. Il a retrouvé du temps de jeu. Il a vécu une saison plutôt pleine. Après une première saison en dents de scie. Je n’ai pas envie de dire ratée car il a eu beaucoup de soucis physiques. Il revenait aussi d’une grosse blessure. Tout cela fait que cela a pris du temps pour qu’il puisse retrouver sa forme. Aujourd’hui, il a fait une saison plutôt pleine et je pense qu’il mériterait d’avoir au moins une année supplémentaire. Et de toute façon, avec des joueurs d’expérience et de cet âge-là, il ne faut pas s’aventurer à proposer deux ou trois ans de contrat. Un an par un an, c’est très bien et ce serait déjà pas mal pour le vestiaire parisien. »