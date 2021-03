La série de cinq matches à venir est la bascule pour le PSG. C’est le premier vrai “money time” de la saison qui débute. Avec Neymar en renfort. Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris, a exprimé sa foi dans l’équipe de la capitale avant le premier rendez-vous, contre Lyon, dimanche soir.

“Lyon, Lille, le Bayern, Strasbourg, puis le retour contre les Allemands, les résultats de cette période capitale peuvent conditionner tout le reste de la saison. Le PSG peut perdre la Ligue 1, la Ligue des champions, ou les deux durant cette période. En revanche, s’ils parviennent à enchaîner, on va avoir une belle fin de saison. La bonne nouvelle, c’est le retour de Neymar. On n’a jamais eu autant besoin de lui que pour ces cinq matches. On l’a recruté aussi pour être décisif pour ces matches. Là, il a eu pleinement le temps pour travailler physiquement, il est allé au bout de son protocole. Il ne sera pas à 100% à cause d’un manque de compétition, mais il peut faire la différence. Je trouve ça bien d’avoir respecté le temps de convalescence. Le PSG va surfer sur une période d’adrénaline importante qui peut lui permettre de faire une série. Les joueurs doivent puiser dans leurs ressources physiques et mentales. Je leur souhaite d’être à la hauteur. Car nous, ceux qui aimons le PSG, on croit en eux. Et ça commence demain”, a déclaré Eric Rabesandratana sur les ondes ce matin.

Dernière minute : Icardi, Kehrer, Sarabia, Bernat sont les absents de l’entraînement collectif ce samedi.