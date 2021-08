Rabesandratana : “On va être plus exigeant avec Pochettino”

Avec les arrivées de joueurs par vagues, Mauricio Pochettino et son staff s’adaptent. En cette période d’estivale il est question pour le PSG de préparation, de travail foncier, de mise à niveau. C’est pourquoi il n’y rien à conclure d’un Trophée des champions le 1er août avec une équipe B. En revanche quand tout sera réuni pour performer, chacun se montrera exigeant. C’est ce que confirme Eric Rabesandratana, consultant pour France Bleu Paris.

“Les Parisiens ont largement compris la leçon de la saison dernière. Ils vont avoir envie de rectifier le tir, explique l’ancien capitaine du PSG à l’AFP. On a envie de voir la manière derrière les victoires, de voir du jeu collectif. Pochettino a eu une préparation complète, avec un recrutement qu’il a voulu. On va être plus exigeant, forcément. La Ligue des champions ? S’il suffisait de prendre des joueurs pour gagner la C1, je dirais que c’est l’année pour le PSG. Maintenant, il y a plein de choses aléatoires, notamment avoir les joueurs au bon moment, on connaît bien ça à Paris, avoir des blessés aux moments décisifs.”