Rabesandratana : “Personne ne gagnera ses 12 matches, pas même le PSG”

Privé de six titulaires indiscutables (Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Bernat, Florenzi), Mauricio Pochettino va devoir trouver des solutions pour que son PSG s’impose à Bordeaux face aux Girondins. D’autant plus que les Parisiens veulent s’offrir un 2 sur 12 après un pacte, celui de tout gagner en Ligue 1 après l’échec contre Monaco pour décrocher le titre. Ce challenge, l’ancien capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris Eric Rabesandratana n’y croit pas, même s’il fait confiance au technicien argentin.

“Le bon choix était de changer au PSG, Tuchel n’avait plus de solution. On peut déjà noter un état d’esprit que Pochettino transmet aux joueurs, il y a plus de calme sur le terrain. Dans l’identité de jeu, la volonté d’aller vite vers l’avant, c’est aussi un peu plus visible. Il a donné les clés du jeu à Paredes et Verratti. Mbappé ne cherche plus à faire le jeu tout seul puisqu’il sait que quelqu’un d’autre va le faire. Enfin, le test barcelonais a été passé avec succès”, juge Eric Rabesandratana dans Sud Ouest avant de se prononcer sur la course au titre. “Il reste encore pas mal d’affrontements directs entre les quatre premiers. Personne ne gagnera ses 12 matches, pas même le PSG, notamment à cause de la Ligue des Champions. Monaco est peut-être l’équipe la plus en forme en ce moment. Si je devais mettre un petit billet sur le champion, je dirais le PSG, mais ce sera serré et difficile jusqu’au bout.”