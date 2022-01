Rabesandratana : « Ramos, c’est un leader naturel »

Ce week-end, le PSG s’est tranquillement imposé face au Stade Brestois (2-0) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Outre ce succès face au club breton, pour la première de l’année au Parc des Princes, un autre évènement a suscité de l’enthousiasme chez certains supporters : le premier match de Sergio Ramos dans l’antre de la Porte de Saint-Cloud. Entré à la 72e minute de jeu, l’Espagnol de 35 ans a été acclamé à chaque touche de balle par les 5.000 spectateurs. Présent au Parc des Princes ce samedi, l’ancien du PSG – Eric Rabesandratana – est revenu sur l’impact que peut apporter le défenseur central dans l’effectif des Rouge & Bleu, dans un entretien au Parisien.

« L’accueil du public pour Ramos ? C’était à la fois drôle et symbolique. Ramos a beaucoup à apporter à cette équipe en termes de caractère, c’est un leader naturel, un support important pour la défense. Il dégage de la sérénité et de la communication dans une défense qui en manque parfois. Avec Ramos, je pense que tous les mecs autour seront bonifiés. Doit-il être présent dans le onze face au Real Madrid ? Qui d’autre que Ramos connaît mieux Karim Benzema ? Il connaît les mecs en face et ça peut aider quand tu as une situation à gérer. Parfois ça ne suffit pas, mais c’est un atout de connaître le club. Il a été capitaine du Real, bien sûr qu’il va être un renfort supplémentaire. »

Avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février), le PSG doit disputer encore quatre matches minimum : face au Stade de Reims (23 janvier), l’OGC Nice en 8e de finale de Coupe de France (31 janvier), le LOSC (6 février) et le Stade Rennais (13 février). Un potentiel quart de finale de Coupe de France sera également au programme (9-10 février) en cas de qualification face aux Aiglons.