Rabesandratana se dit inquiet après le nul du PSG

Hier soir, le PSG a réussi à égaliser dans les dernières minutes contre Newcastle (1-1). Un point qui lui permet d’être maître de son destin pour la qualification en huitièmes. Malgré cela, Eric Rabesandratana n’a pas été rassuré par la prestation parisienne.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a concédé le nul contre Newcastle, égalisant dans les dernières minutes sur un penalty de Kylian Mbappé, lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les Parisiens devront aller chercher la qualification et la première place à Dortmund dans quinze, le 13 décembre. Eric Rabesandratana, ancien défenseur et capitaine des Rouge & Bleu n’a pas été rassuré par la prestation parisienne et a du mal à se montrer optimiste pour le déplacement en Allemagne, comme il l’a confié à L’Equipe.

Un PSG heureux d’égaliser ?

« Il n’est pas heureux parce qu’il aurait dû le faire beaucoup plus tôt. L’égalisation est logique (90e + 8). Mais dans le comportement et le scénario, ce n’est pas normal d’arriver à cette situation. Tu fais 31 tirs dans ce match, il n’y en a que 7 de cadrés. C’est dramatique pour une équipe du PSG de ne pas faire la différence avant, avec autant d’opportunités. Il y a une vraie culpabilité de leur part à ce niveau-là sur le manque de précision.«

Le comportement des joueurs parisiens

« Sur ce parcours en Ligue des champions, dans le comportement, l’engagement et mentalement, on est très loin de ce que réclame la C1. Alors oui, le PSG est en construction, il faudra un peu de temps, mais pour moi, cette équipe n’est pas prête à performer comme elle doit le faire en Ligue des champions. Elle doit être bien meilleure. Et bien meilleure dans le comportement en général.«

Optimiste pour la qualification ?

« Je suis quelqu’un d’optimiste. Sauf que là, sur la physionomie de la rencontre, même si j’ai envie d’être optimiste, je suis très inquiet. Sur ce que nous a proposé le PSG dans ses matches à l’extérieur cette saison en C1, je me pose des questions. Pour moi, Dortmund est bien plus fort que les deux autres équipes que le PSG a affrontées dans ce groupe, et contre ces deux autres équipes, Paris a perdu. On a envie de voir un club qui soit beaucoup plus séduisant. C’est vrai que ce n’est pas facile de jouer contre un Newcastle si regroupé, mais c’était au PSG de trouver les solutions.«

Mbappé

« Il est très, très loin de ce qu’il doit proposer. C’est l’homme fort de cette équipe du Paris-SG et il n’a pas ce statut aujourd’hui en Ligue des champions. Il est quand même décisif avec son penalty : il faut le marquer, ce n’est pas anodin. Mais il doit être beaucoup plus présent et influent sur le jeu qu’il ne l’a été jusqu’à présent dans cette compétition.«