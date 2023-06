Rabesandratana valide les pistes Ilkay Gündogan et Bernardo Silva

Le mercato estival a ouvert ses portes en ce samedi 10 juin et le PSG a déjà accéléré. Un nouveau coup d’accélérateur pourrait d’ailleurs avoir lieu en ce qui concerne les pistes Ilkay Gündogan et Bernardo Silva.

Le PSG a décidé de prendre le mercato estival à bras le corps. Déjà trois recrues sont attendues en terre parisienne. Milan Skriniar et Marco Asensio débarqueront libres, tandis que Manuel Ugarte coûtera, lui, la bagatelle de 60 millions d’euros. Mais les dirigeants rouge et bleu ne comptent apparemment pas s’arrêter en si bon chemin. Bernardo Silva, qui disputera la finale de la Ligue des Champions avec Manchester City ce samedi, reste la grande priorité de Luis Campos.

🗣️ Xavi Simons sur son avenir :



“Bientôt, je déciderai avec ma famille. Pour être honnête, ce n'est pas dans ma tête de partir (du PSV)… Je n'ai aucune obligation envers personne. Je suis celui qui doit faire le choix” ⏳🇳🇱



[via @FabrizioRomano] pic.twitter.com/XZ8KeoHsSg — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 10, 2023

Un grand oui pour Rabesandratana

D’ailleurs le voluptueux gaucher ne serait pas le seul cityzen pisté puisque Ilkay Gündogan serait également visé, lui qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. Deux options très alléchantes sur le papier sur lesquelles est revenu Éric Rabesandratana sur les ondes de France Bleu Paris. Et comme on peut s’en douter, à la question de savoir si ces deux joueurs seraient de bonnes recrues pour le PSG, l’ancien défenseur et capitaine parisien répond par l’affirmative. « J’aimerais vraiment que ces deux joueurs puissent venir au PSG. Cela pourrait être plus facile pour Ilkay Gündogan car c’est un joueur en fin de contrat. Cela pourrait l’intéresser. En tout cas, c’est un joueur de devoir, un joueur qui travaille, un joueur qui est performant. On l’a vu en Ligue des Champions, il a été incroyable. Ce serait donc une vraie bonne recrue, avec un grand talent. Je rêve aussi de Bernardo Silva parce que c’est un mec qui a les pieds sur terre et qui va tout donner pour le club dans lequel il joue. »