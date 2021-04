Rabesandratana veut voir un PSG “sans calcul et avec expérience” face à Lille

Le PSG va enchaîner les affiches capitales en Ligue 1 et en Champions League. C’est le “money time”. Il commence contre Lille à 17 heures, au Parc des Princes. Oubliés les triomphes contre le LOSC (3-0) et l’OL (2-4), il faut écrire une nouvelle page. Eric Rabesandratana a hâte de la lire.

“On a envie de se souvenir des victoires contre Lille et Lyon avant la trêve internationale, mais les choses changent souvent rapidement dans la vie. Et encore plus vite au PSG. Que ce soit en tant que joueur ou supporter. J’ai porté les deux casquettes, je peux vous dire que la vie n’est jamais simple quand vous êtes lié au PSG. C’est comme ça. Et c’est peut-être pour cela qu’on aime ce club. Il y a deux semaines on avait beaucoup de certitudes, on été rassurés. Parce que le PSG nous avait proposé des choses intéressantes. Je me demandais dans quel état on récupérerait les internationaux. Et bien voilà, Danilo blessé, Verratti positif au Covid, quand on sait l’impact qu’il a sur le jeu c’est un vrai problème, plus Icardi, Kurzawa… Mais aujourd’hui, le PSG ne doit pas se préoccuper de quoi que ce soit, il faut gagner. Surtout pas de blessés, il faudra être intelligent dans les duels. Jouer comme une heure à Lyon, c’est l’essentiel pour le PSG. Sans calcul et avec expérience“, a commenté l’ancien capitaine du PSG sur les ondes ce matin.