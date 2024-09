Rabiot : « Je n’ai rien à expliquer, je fais ma carrière »

Cinq ans après avoir quitté le PSG pour la Juventus Turin, Adrien Rabiot revient en Ligue 1 chez l’ennemi, Marseille. Présenté ce mercredi, il a justifié son choix.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a joué sept ans avec l’équipe première, pour 227 rencontres et 24 buts. Alors que le club de la capitale voulait le prolonger, ce dernier a repoussé son club formateur. Ne souhaitant pas prolonger, il a été écarté lors des six derniers mois de la saison 2018-2019. En juin 2019, il rejoint la Juventus Turin. Cinq ans après, le milieu de terrain (29 ans) a quitté le club italien libre de tout contrat. Il aura attendu le mois de septembre pour trouver un nouveau club, Marseille. Un choix qui a interrogé au vu de son passé parisien. Présent en conférence de presse ce mercredi, il a justifié son choix.

« Peut-être que ça en a déçu certains mais le choix m’appartient »

« Je n’ai rien à expliquer, je fais ma carrière. Il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que rien n’est impossible dans la vie. Avec de l’expérience et d’autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains, mais le choix m’appartient. Je me suis imposé au PSG, j’ai fait 7 ans et plus de 200 matchs… Si je ne me suis pas imposé, je ne sais pas ce qu’il faut. On sait comment ça s’est fini. J’ai fait cinq années à l’étranger, à la Juventus, ça m’a beaucoup apporté. J’ai pu vivre une autre culture et engranger pas mal d’expériences. J’assume mes choix de carrière et je suis très content. »