En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot devra faire un choix pour son avenir. Et ces dernières semaines, certaines rumeurs évoquent un possible retour au PSG.

Comme trop souvent ces dernières saisons, le milieu de terrain du PSG montre de nombreuses carences. Avec un manque de qualité criant, le board parisien devra s’activer cet été pour améliorer ce secteur de jeu. Et Luis Campos pourrait être attirer par certaines opportunités de marché comme Adrien Rabiot. Formé au PSG, le milieu de terrain arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin. Et l’ancien Titi a gagné en maturité dans son jeu en devenant un élément indispensable aussi à la Juve qu’en équipe de France. De quoi envisager un retour à Paris ? Selon les informations de Téléfoot, Adrien Rabiot devrait bien quitter la Vieille Dame cet été, même si le club italien voudrait le prolonger. Mais à 28 ans (il les fêtera le 3 avril), l’international français pourrait être attirer par une aventure en Premier League.

« Il n’y a rien de spécial. J’entends aussi beaucoup de bruits »

Pourtant, certaines rumeurs font état d’une possible retour au PSG, quatre ans après son départ tumultueux en 2019. Interrogé à ce sujet par l’émission Téléfoot, Adrien Rabiot n’a pas souhaité donner plus de détails. « Il n’y a rien de spécial. J’entends aussi beaucoup de bruits. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais je vais le redire encore une fois, je suis vraiment concentré sur cette fin de saison avec la Juventus et puis on verra par la suite et dans les prochaines semaines ce qui se passe. »

En cas de retour à Paris, il pourra retrouver Kylian Mbappé, qui a récemment tenu des propos élogieux envers le joueur de la Juventus : « C’est un joueur qui est arrivé à maturité, que ce soit d’un point de vue footballistique ou même dans sa vie. On voit que c’est un joueur et un homme complètement différent. J’ai eu la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. On voit vraiment quelqu’un de posé, qui est sûr de sa force. Il sait ce qu’il fait. Personnellement, il m’apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l’ai derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais qu’il y a du solide. »

De son côté, le principal intéressé s’est aussi montré élogieux envers le numéro 7 du PSG : « Déjà quand j’étais au club, on s’entendait très bien. On jouait déjà sur le même côté et ça se passait bien. Kylian, c’est aussi quelqu’un qui a grandi, il comprend le jeu et les joueurs importants qu’il a autour de lui et dont il a besoin. Ce qu’il dit est important. »