RAC1 : Le PSG ferme la porte au Barça pour Neymar

Tant que Neymar Jr n’aura pas signé une prolongation au contrat qui court avec le PSG jusqu’en 2022, les médias catalans parleront d’un retour au Barça du joueur auriverde. Dernier épisode, il vient de la radio catalane la plus importante : RAC 1. Neymar y devient l’objectif n°1 du FC Barcelone, club pourtant endetté à la hauteur de 1.1 milliard d’euros ! Mais en Catalogne, on pense que le nouveau président, Joan Laporta, a des solutions… “Le Barça a été en contact avec le joueur, pour découvrir ses prétentions. Neymar a une folle envie de retourner à Barcelone. Et le Barça a également contacté le PSG, des contacts au plus haut niveau”, affirme la radio. “Pour l’instant, la première réponse de l’équipe française a été de fermer la porte. Au Barça on estime la réponse logique, dans une partie d’échecs qui pourrait être longue. Mais ils sont confiants quant à une signature du Brésilien.” La suite au prochain numéro. Ou pas.