Rachida Dati ouverte à une vente du Parc des Princes au PSG

Dans un peu plus d’un mois, Paris aura un nouveau maire. Candidate à la Mairie de Paris, Rachida Dati serait ouverte à la vente du Parc des Princes au PSG.

Souhaitant devenir propriétaire de son stade, le PSG a négocié pendant de nombreuses années avec la Mairie de Paris afin d’acheter le Parc des Princes. Mais cette dernière n’a pas voulu entendre parler de cette possibilité. Avec ce refus, le club de la capitale s’est tourné vers des lieux où il pourrait construire son propre stade. Deux villes ont été choisies pour cela, Poissy, où il possède son centre d’entraînement, et Massy. Mais la possibilité de rester au Parc des Princes n’est pas encore écartée. En mars, les élections municipales vont avoir lieu. Anne Hidalgo ne s’est pas représentée. Certains candidats expliquent qu’ils seraient favorables à une vente du Parc des Princes au PSG. C’est le cas pour Rachida Dati.

« Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG »

« Je ferai rester le PSG à Paris, et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG en contrepartie de la création d’un village sportif et culturel parc PSG autour du stade, en lien avec les associations sportives du secteur, pour que le club reste à Paris et que cela bénéficie aux Parisiens », indique Rachida Dati dans son programme, dans des extraits dévoilés par Le Parisien. Deux autres candidats à la Mairie de Paris souhaitent aussi voir le PSG rester au Parc des Princes. « Nous avons la conviction que le PSG doit continuer à écrire son histoire au Parc des Princes et à la Porte de Saint-Cloud« , indique Emmanuel Grégoire. Enfin, Pierre-Yves Bournazel avait expliqué en fin d’année dernière : « Avec moi, le PSG restera au Parc des Princes. »