Rafel Pol : « Il faut vite avancer car la saison commence déjà »

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné face à Majorque en match amical (0-3). L’objectif sera désormais de monter en puissance au cours des prochains jours avant la Supercoupe d’Europe, prévue le 12 août.

Depuis dix jours, le PSG a repris le chemin de l’entraînement afin de préparer la saison 2026-2027. Cette préparation s’est poursuivie ce mercredi avec un premier match amical face à Majorque. Avec une équipe jeune, et privée de nombreux internationaux, le club parisien s’est incliné sur le score de 3-0. Après la rencontre, l’adjoint de Luis Enrique, Rafel Pol, est revenu sur l’importance de ce match avant les grandes échéances à venir, dans des propos rapportés par Le Parisien.

À lire aussi : Une nouvelle préparation originale pour le PSG

L’analyse du match face à Majorque

« C’était un match un peu spécial car nous ne nous sommes entraînés que quelques jours, beaucoup de joueurs ont disputé leur premier match avec l’équipe professionnelle. Évidemment, ce n’est pas le résultat que l’on attendait, ce n’est pas le résultat que l’on avait envie d’avoir. Je pense qu’il faut aussi regarder les choses positives : plein de jeunes ont joué leur premier match. Il faut avancer, continuer à travailler car dès samedi nous avons un autre match (contre Manchester United) et dans une semaine, nous avons notre première finale, avec la Supercoupe d’Europe. Il faut vite avancer car la saison commence déjà. »

Les points à travailler dans les jours à venir

« Je pense que l’objectif, c’est de récupérer l’ensemble des joueurs et de récupérer la forme perdue après les vacances. On n’a pas beaucoup de temps pour y arriver ; mais ce sont des circonstances auxquelles il faut s’adapter. Il y a un an, c’était déjà compliqué d’imaginer gagner une finale. On y était arrivés quand même et j’espère que cette saison, cela se passera de la même manière. »

D’autres joueurs vont faire leur retour face à Manchester United ?

« Oui, j’espère. Il faudra voir comment les choses se déroulent jeudi et vendredi. Mais oui, j’espère qu’on pourra récupérer quelques joueurs. »