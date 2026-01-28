Rafel Pol, rouage essentiel de la méthode Luis Enrique au PSG

Si le PSG a réalisé une année 2025 historique, il le doit à Luis Enrique et aux joueurs. Mais il ne faut pas oublier non plus le gros travail de Rafel Pol, adjoint du coach du PSG.

Luis Enrique a rejoint le PSG durant l’été 2023. Il est arrivé à Paris avec son staff, dont son adjoint Rafel Pol. Ce dernier a même remplacé le technicien espagnol au bord de la pelouse lorsqu’il était dans les tribunes après son accident de vélo qui lui avait valu une opération de la clavicule. L’Equipe indique que Rafel Pol est le membre de son staff le plus influent. Impossible de le rater en ce début 2026 : jamais l’Asturien (55 ans) n’a passé autant de temps à palabrer en match avec son premier adjoint. Signe de sa préoccupation sur les prestations de son équipe, mais aussi de l’importance prise par son cadet (39 ans), qu’il surnomme « l’ordinateur », lance le quotidien sportif.

À lire aussi : PSG – Luis Enrique, la force tranquille

Très apprécié par les joueurs

« La manière dont ces deux-là ont mêlé leur destin en dit long. Saison 2010-2011. « Lucho » traverse sa troisième année sur le banc de la réserve du Barça, assisté de Robert Moreno. Pol, lui, vient de sortir de l’université, diplômé en sciences des activités physiques et du sport. Il a 24 ans, officie comme préparateur physique des féminines de Las Planas, une équipe de D2 coachée par son pote de promo Albert Sanchez. Quelques semaines plus tard, Luis Enrique lui propose de partir avec lui à l’AS Rome. En découvrant son âge, les dirigeants italiens s’inquiètent de confier la prépa physique des Totti, De Rossi et autre Heinze à un rookie inexpérimenté. Luis Enrique se porte garant, assure qu’il n’a aucun doute sur son expertise. Depuis, Pol l’a suivi dans toutes ses aventures », explique L’Equipe. Lui est plutôt le gars réservé, simple, capable par le passé d’inviter les filles de Las Planas à dormir dans la maison familiale à l’occasion d’un match à Majorque, où il fréquente toujours ses amis d’enfance. Au PSG, il s’est vite fait accepter par le vestiaire, très touché par le décès de sa femme d’une longue maladie, fin 2024. Pour convaincre les joueurs et gagner leur respect, il a misé sur la confiance, l’explication des bienfaits de ce qu’il leur demande, en français s’il vous plaît, conclut L’Equipe.





















