Rafinha ne serait pas contre un départ du PSG (Sport)

Recrue surprise du mercato estival 2020, Rafinha a signé un contrat de trois ans avec le PSG. Le milieu de terrain a joué régulièrement sous Thomas Tuchel avant de beaucoup moins apparaitre sur le terrain avec Mauricio Pochettino (34 matches toutes compétitions confondues). Cet été, les Rouge & Bleu ont recruté un nouveau milieu de terrain avec Georginio Wijnaldum. Bien fourni dans ce secteur, le PSG doit dégraisser. Et le nom de Rafinha est souvent cité dans ce cas. Selon les informations de Sport, si le Brésilien se sent bien à Paris et n’a pas fait d’un départ une priorité lors de ce mercato, il ne s’opposera pas à un départ si une offre satisfaisante arrive sur la table.