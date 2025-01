Rai est l’une des légendes du PSG. Pendant cinq ans (1993-1998), il a enchanté les supporters parisiens. Il se dit fier d’avoir fait partie de l’histoire du PSG.

Le PSG a connu beaucoup de joueurs légendaires dans son effectif. Durant les années 1990, le club de la capitale a compté dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs brésiliens de l’histoire, Rai. Le milieu offensif a rejoint le club de la capitale en 1993. Il passera cinq ans sous le maillot du PSG et s’inscrira comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire des Rouge & Bleu (215 matches, 72 buts, 30 passes décisives). Personne n’a oublié ses adieux au Parc des Princes contre Monaco le 25 avril 1998. Dans une interview accordée au site internet de la Ligue 1, il est revenu sur son arrivée au PSG.

« Quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, je savais que cela allait être que le début d’une superbe histoire »

« J’ai eu la chance d’avoir deux amis qui jouaient avec moi en équipe nationale du Brésil, Valdo et Ricardo, qui faisaient partie du projet du PSG. À l’époque, les Brésiliens partaient plutôt en Italie ou en Espagne. J’avais déjà une curiosité, une passion, qui m’attirait vers la France, vers cette ville merveilleuse. Dès que je suis arrivé, je savais que je pouvais contribuer à mettre le club à un autre niveau en Europe et même mondialement. Quand je suis arrivé, on avait un beau projet avec une bonne équipe sûr et en dehors du terrain. J’ai passé cinq ans sous la présidence de Michel Denisot, qui a bien dirigé ce projet-là. Je suis très content et fier d’avoir fait partie de cette belle histoire des années 90 du PSG, comme capitaine aussi. Quand je suis arrivé, je voyais ce potentiel, un club à Paris, dans la capitale de la France. Les gens ne voyaient pas encore où un club comme ça pouvait arriver. Je crois que durant les années Canal +, ils ont bien travaillé sur l’image du club. Quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, je savais que cela allait être que le début d’une superbe histoire. »