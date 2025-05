Rai estime que le PSG est le favori de la finale de Ligue des champions

Samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Pour Rai, le PSG est favori de cette rencontre.

Dans quatre jours, le PSG peut écrire une nouvelle page de son histoire. En effet, il affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. En battant les Milanais, le club de la capitale remporterait sa première Champions League. Si pour beaucoup, c’est du 50-50 pour cette finale, pour Rai, légende des Rouge & Bleu, le PSG est favori de cette confrontation.

A voir aussi : LdC – Ousmane Dembélé : « On a vraiment faim de trophées ! »

« C’est une équipe soudée, jeune qui peut encore jouer plusieurs saisons ensemble »

« C’est un moment historique pour le foot parisien. Je suis très content, en un mois, on a eu la montée de Paris FC et maintenant, le PSG est favori de la finale de la Ligue des champions. Un super travail a été fait avec cette philosophie de profiter de la formation. Une des forces du football français, c’est la formation des jeunes joueurs, en plus du travail qui a été fait par Luis Enrique et le staff, lance Rai dans une conférence de presse à la mairie de Paris, dans des propos relayés par RMC Sport. L’Inter Milan, c’est une super équipe, on ne peut jamais savoir le résultat. Mais, le PSG est favori et il y a une grosse possibilité qu’il puisse finalement gagner la Ligue des champions. C’est une équipe soudée, jeune qui peut encore jouer plusieurs saisons ensemble. Ils sont favoris parce qu’ils ont battu Liverpool, Arsenal d’une façon imposante. Même si l’Inter a battu le Barça, la façon dont joue le PSG cette saison est efficace dans l’attaque et en défense. C’est complet, tout le monde participe et dans le foot moderne, c’est vital. Tout ce que le PSG a fait ces dernières années en gagnant autant de championnats de France, de coupes de France et de belles performances en Ligue des champions contre des grandes équipes… C’est un bon moment et c’est mérité s’ils y arrivent cette fois-ci. »