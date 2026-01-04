Rai : « Je ne ferai jamais rien contre le PSG, même pour beaucoup d’argent »

Ce dimanche soir, le PSG et le Paris FC s’affrontent en Ligue 1 pour le retour des derbys franciliens à Paris. Et cette rencontre aura une saveur particulière pour Rai.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. En conclusion de la 17e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu accueillent le Paris FC (20h45 sur Ligue 1+), dans un derby francilien attendu depuis de nombreuses décennies. Et cette rencontre aura une saveur particulière pour Rai. Légende du PSG (1993-1998), le Brésilien de 60 ans est devenu ambassadeur du Paris FC depuis 2022. Dans un entretien accordé au Parisien, le champion du Monde 1994 a évoqué ce moment particulier.

Son ressenti après la victoire du PSG en Ligue des champions

« Plein de choses… C’était tellement beau à voir : le jeu, l’intensité, les mouvements, leur façon de défendre. C’est tellement synchronisé qu’on trouve des espaces pour que la technique s’exprime. Le foot, c’est l’ingénierie de l’espace. Avoir du talent ne suffit plus. J’aime aussi quand au milieu de cette intensité, il y a un toucher, ce regard qui surprend. C’est pour ça que j’apprécie des joueurs comme De Bruyne ou Bellingham. »

Comment vit-il ce premier derby francilien depuis des années

« En France et dans l’histoire, il n’y a pas beaucoup de derbys j’ai l’impression. Pourtant, partout en Europe, cela existe et au Brésil, nous avons plein d’exemples. Dans une grande ville brésilienne, il y a toujours au moins deux clubs. C’est une culture. Je savais que ce derby parisien arriverait un jour. On a souvent parlé d’un deuxième club à Paris. Dès que j’ai connu le projet du PFC, j’étais convaincu qu’il monterait en Ligue 1 de façon solide, afin de s’y installer. J’ai vu un projet très bien ficelé qui offrait une alternative à la ville. Il y avait de l’espace pour un autre club à Paris et celui-là est magnifique avec un passé et une belle histoire à raconter dans la capitale. Le destin m’a poussé à revenir à Paris pour vivre ce projet. Voir ce derby est un accomplissement de l’existence de ce deuxième club. »

Un match très particulier pour lui

« Cela fait des mois que l’on me demande : Alors ce derby ? Tu vas soutenir qui ? Voilà, on y est ! Jusqu’à présent, je disais : Mais non, on a le temps (rires) ! Je suis tellement content de participer à l’aventure PFC, je suis fier des valeurs du club : la jeunesse, la mixité, le football féminin, un club omnisports. Je n’éprouve aucun regret. Au contraire ! Je suis heureux d’être dans ce bateau dont le projet sportif se révèle être un cadeau pour les Parisiens. Ils peuvent voir un autre modèle. Paris mérite un autre projet que celui du PSG. Même si je connais des supporters qui sont abonnés et au PFC et au PSG. Ça aussi, c’est rare. Un autre club, une autre institution représentent une autre partie de la ville. Aujourd’hui, je suis pour le PFC mais je ne sais pas ce que je vais ressentir ce 4 janvier. »

Comprend-il le pincement au coeur de certains supporters du PSG de le voir soutenir un autre club parisien

« C’est bizarre, je comprends. Les gens ne me critiquent pas mais ils sont en effet un peu surpris. Quelqu’un a dit : le joueur de foot meurt deux fois. La première, quand il arrête de jouer, la deuxième, quand il meurt vraiment. C’est une phrase que je prends du bon côté : nous avons d’autres vies et heureusement ! Le PFC est une opportunité qui est apparue et comme il n’y a pas de rivalité avec le PSG, j’ai accepté. J’espère que les gens comprennent que la vie continue, que l’on peut avoir plusieurs casquettes. Mais il y a des limites : je ne serais jamais allé à Marseille ! »

Sa légende au PSG reste intacte

« Je le sens, oui. Je le vois dans la rue. Quand je suis rentré dans ce café tout à l’heure, le patron m’a dit : Bravo pour la Coupe Intercontinentale ! (Rires). Je n’ai rien fait pourtant (rires). Oui, le Rai joueur emblématique du PSG vit toujours. Je ne ferai jamais rien contre le PSG, même pour beaucoup d’argent. »

L’importance de Leonardo dans le projet du PSG à l’arrivée de QSI

« On se parle même si c’est beaucoup moins qu’avant. Il vit en Italie, je voyage tout le temps. Mais le contact est toujours là. Il a été très important pour le PSG, à l’arrivée du Qatar, pour structurer. Rien n’était facile au début. Il répondait à toutes les questions, il incarnait le nouveau projet, il ne s’occupait pas que de l’aspect sportif. Il a tout géré. Il a réussi à convaincre de grands joueurs, pas seulement avec l’argent. Grâce à lui, le PSG a gagné du temps. Je compare toujours avec Manchester City. Les dix premières années du PSG sont beaucoup plus solides que les dix premières de City, qui a mis plus de temps et a dépensé plus. Le succès du PSG doit aux débuts réussis de Leonardo. »

Pauleta est-il un bon ambassadeur du PSG ?

« Bien sûr, les supporters l’adorent ! C’est aussi un joueur qui a marqué l’histoire. Il a du charisme, une identité. C’est un mec que je ne connaissais pas et qui est très humain. Javier Pastore, aussi, est adoré. Il a eu du mal lui aussi au début ! À cause de moi, on me dit souvent qu’il faut attendre un an avant de pouvoir ‘casser’ un nouveau joueur au PSG. C’est drôle ! »