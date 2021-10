Rai : « Je vois le PSG comme un des favoris de la C1 »

Rai, la légende du PSG (1993-1998, 215 matches, 72 buts), est actuellement à Paris. Il était l’invité de l’émission Salon VIP de BeIN Sports. Le Brésilien a donné sa vision sur le PSG et placé les Rouge & Bleu parmi les favoris à la victoire finale en Ligue des Champions.

Sa vision sur le PSG

« On voit qu’il y a une évolution. Le PSG a déjà atteint une finale. Il a une super équipe, une « dream team ». Maintenant, comme dans les grands clubs et les clubs d’une capitale, il faut gérer la pression, l’attente. Il va y avoir des déceptions dans le milieu du chemin mais je dis souvent que le foot, c’est l’art de gérer les moments difficiles. »

Aimer jouer dans cette équipe ?

« Je ne peux pas me plaindre (rire!). Il y a eu Weah, Ginola, Valdo. Mais s’est vrai que quand, au milieu de terrain vous récupérer le ballon, on voit d’un côté Neymar, de l’autre Messi ou Mbappé. Ils ont tous les trois des qualités techniques , qui vont vite et qui sont intelligents. Moi, j’ai toujours adoré jouer avec des joueurs intelligents. […]Dès qu’ils vont trouver le bon mouvement, je crois que je peux penser revenir dans le foot avec ces trois-là devant et de me mettre au milieu juste pour distribuer le ballon, ce serait superbe. »

Le PSG, un des favoris en Ligue des Champions ?

« Je vois le PSG comme un des favoris. Le match contre City c’était très important parce qu’il y a des équipes qui sont déjà en place, qui jouent de la même manière depuis des dizaines années comme City. […]Dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été. Il va falloir du temps pour les recrues. Ce sont des joueurs intelligents. S’ils arrivent à s’entendre rapidement, Ça peut le faire. »