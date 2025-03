Raí : « Le match qui va attirer le plus d’attention dans le monde du football »

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre qu’attend avec impatience Raí.

Le PSG et Liverpool se retrouvent ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre entre deux des meilleures équipes d’Europe du moment. Les observateurs et les supporters attendent avec impatience ce choc européen, qui arrive peut-être trop tôt dans la compétition. Raí, qui a joué la demi-finale de Coupe des Coupes victorieuse lors de la saison 1996-1997 contre les Reds (3-2 au cumulé), est hypé par cette rencontre.

« Les supporters du PSG donnent l’exemple sur les grands matches »

« Ce sont deux des équipes les plus en forme d’Europe, elles sont en confiance. Et le Paris Saint-Germain le montre à chaque rencontre avec des résultats impressionnants. Aujourd’hui, je crois que c’est le match qui va attirer le plus d’attention dans le monde du football. Des équipes qui aiment le jeu, le ballon, qui jouent de manière vertical, qui font le pressing, lance la légende du PSG sur le site internet des Rouge & Bleu. Quand ils ont le ballon, ils savent faire tourner, le garder… Mohamed Salah à Liverpool, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé à Paris : ils ont la capacité à éliminer l’adversaire, démonter le système défensif. On aura beaucoup d’émotions pendant ce match et ça commence au Parc, comme nous en 1997. Le public aura un rôle important ? Les supporters du Paris Saint-Germain donnent l’exemple sur les grands matches, ils savent motiver et faire la différence. À mon époque, il y avait déjà une super ambiance. C’est bon de rentrer dans l’histoire pour des choses positives, l’ambiance, la joie de vivre, avoir ce privilège de voir un super match comme celui-là. Des rencontres pleines d’émotions s’enchaînent et j’espère que les supporters vont montrer l’exemple en tribunes ! »