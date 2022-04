Rai : « Les PSG / OM, ce sont des rencontres particulières »

Le PSG reçoit Marseille ce soir (20h45, Prime Video) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Des classicos qui ne sont jamais des matches comme les autres. Celui de ce dimanche oppose le premier et le deuxième de Ligue 1. Des PSG / OM, Rai en a joué beaucoup lors de ses cinq ans années à Paris. La légende parisienne assure que tous les joueurs aiment jouer ce match spécial.

« PSG / Marseille est l’un des Classiques les plus traditionnels au monde. Ce sera sûrement un match qui va marquer l’histoire du club, c’est toujours le cas. Ce sont des rencontres particulières où il y a une émotion singulière, assure Rai pour PSG TV. On arrive à la fin du championnat, j’espère qu’il y aura une superbe ambiance au Parc des Princes. Tous les joueurs aiment jouer le Classique. Ils comptent sur la force des supporters pour avancer et faire en sorte que cette soirée soit la plus belle possible. Les supporters devront être avec les joueurs pour montrer toute la force de Paris. C’est un match dans lequel l’ambiance et l’énergie des supporters comptent plus que dans n’importe quel match. »