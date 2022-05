Raí se dirigerait vers le Paris FC

Raí est une véritable légende du Paris Saint-Germain. Lors de son passage entre 1993 et 1998, il a marqué la génération des supporters parisiens de l’époque. Après un rôle d’ambassadeur du club de la capitale entre l’été 2006 et l’été 2007, Raí n’a plus joué de rôle dans le football et ce jusqu’en 2017. À cette date, il est nommé directeur sportif du Sao Paulo FC. Il démissionnera ensuite de son poste le 1er février 2021, à la suite du limogeage de l’entraîneur Fernando Diniz.

Selon les informations de RMC Sport, la légende brésilienne devrait intégrer un tout nouveau club. Depuis plusieurs semaines, il est en discussion avec les dirigeants du Paris FC, club de Ligue 2. L’ancien milieu offensif pourrait intégrer l’organisation du club, même si les contours du contrat ne sont pas encore déterminés selon RMC Sport. Toujours selon le média, Rai serait proche de certaines personnes qui pourraient potentiellement investir dans le football français. De plus, le président du club de Ligue 2, Pierre Ferracci n’est pas contre une nouvelle ouverture de capital.

Pour rappel, le Paris FC est un des plus gros budgets de son championnat. Malgré ce statut financier, le club n’a pas réussi à monter en Ligue 1 cette saison puisqu’il a terminé à la quatrième place et a perdu en barrage contre Sochaux (1-2).