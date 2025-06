Raiola : « Donnarumma est heureux au PSG, il reste des détails contractuels à définir »

En fin de contrat en juin 2026, l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est au centre des attentions depuis quelques mois.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma s’écrira-t-il au PSG ? En fin de contrat en juin 2026, l’international italien a annoncé son désir de poursuivre chez les Rouge & Bleu il y a quelques jours : « Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris. » Cependant, les discussions traînent en longueur depuis plusieurs semaines en raison de la nouvelle politique salariale du club. Et depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs pour un retour de l’ancien Milanais en Serie A font leurs apparitions. Plus tôt dans la journée, le quotidien L’Equipe précisait qu’un flou entourait l’avenir du portier de 26 ans après la Coupe du monde des clubs avec notamment des intérêts de Manchester United et Manchester City.

Mais l’agent du joueur, Enzo Raiola, a mis les choses au clair concernant l’avenir de son protégé. Il a d’abord fermé la porte à un retour en Italie sur le court terme puis a annoncé qu’il restait quelques détails à régler pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma au PSG. « Pour l’instant, il n’y a pas de portes ouvertes en Italie et je ne pense même pas que ce soit le bon moment pour un retour. Il est heureux au PSG, il reste des détails contractuels à définir, mais j’exclus tout retour de Donnarumma, du moins à court terme », a déclaré le représentant de l’Italien, dans des propos rapportés par Tuttosport.

Enzo Raiola a également salué le travail de Luis Enrique avec le groupe parisien cette saison. « C’est un excellent entraîneur, mais on le savait déjà, c’est sur le plan humain que je pense qu’il a fait la différence. Il est très proche des garçons, il a tout fait pour qu’ils se sentent à l’aise, il travaille sur chaque joueur. Sa méthode de gestion du groupe a été particulièrement appréciée. Sa méthode est différente, car plus ils jouaient, plus il reposait l’équipe. Après une victoire, il accordait deux jours de repos et, chose inhabituelle, il obligeait les garçons à rester à la maison, même le jour du match. En temps normal, les garçons prenaient leur petit-déjeuner au centre sportif, puis rentraient chez eux et se retrouvaient à 18h pour le match. »