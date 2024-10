Ces derniers jours, Luis Enrique est sous les feux des projecteurs avec sa décision d’écarter Ousmane Dembélé ou sa réaction d’après-match qui a fait polémique contre Arsenal. Ivan Rakitic, qui l’a connu au FC Barcelone, a évoqué son style de management.

Après une franche discussion avec Ousmane Dembélé à l’issue de la victoire du PSG contre le Stade Rennais (3-1), Luis Enrique avait décidé d’écarter l’international français du déplacement à Arsenal. Ce dernier s’est excusé auprès de son entraîneur mercredi et a réintégré l’entraînement du club de la capitale vendredi soir, à deux jours du déplacement à Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Avec l’épisode autour d’Ousmane Dembélé, des critiques sont tombées sur le coach espagnol, notamment sur sa rigidité et le fait qu’il ne laisse que trop peu d’espace de liberté aux créatifs. Ivan Rakitic, qui l’a côtoyé au FC Barcelone de 2014 à 2017, a tenu à le défendre.

« Il va toujours t’aider pour que tu sois un meilleur joueur »

« Par moments, cela peut être compliqué parce qu’il se donne à 100 % et croit fondamentalement en ses idées. Il va toujours t’aider pour que tu sois un meilleur joueur. Une fois que tu as compris comment il fonctionne, il peut t’emmener tout en haut, lance l’international croate dans une interview accordée à L’Equipe. Même si ce n’est pas facile tous les jours, il faut le suivre pour arriver au sommet. Je pense que le PSG peut faire de bonnes choses juste en lui faisant confiance. »

Le milieu de terrain a aussi évoqué ce qu’il ressentait à l’évocation du nom de Luis Enrique. « Beaucoup d’amour. Il a été très important pour moi et ma carrière et je lui suis très reconnaissant. Il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. C’est vraiment quelqu’un de très professionnel et je n’ai que de bons souvenirs avec lui. Tu ne peux pas imaginer ce que tu peux apprendre de lui avant qu’il devienne ton entraîneur. Ce n’est pas juste une question de football. Par exemple, il s’est très vite intéressé à ma vie, à ma famille, à ce que j’aimais en dehors. Ce sont des détails qui renforcent la relation. Ça peut aussi aider à déceler des problèmes pouvant expliquer des soucis sur le terrain. On a passé beaucoup de temps ensemble, dans les voyages notamment. On a rencontré beaucoup de monde… Et à chaque fois, c’était quelqu’un de très attentif aux joueurs. »