Ralf Rangnick séduit par la force du collectif du PSG

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan en finale (5-0). Ralf Rangnick s’est dit impressionné par la force collective du PSG.

Avec le départ de Kylian Mbappé, beaucoup estimaient que le PSG allait vivre une saison difficile. Mais sans son ancienne star, le club de la capitale a réussi à construire un collectif très fort qui ne dépend plus d’un seul joueur. Avec cette force collective, le PSG a survolé la Ligue 1 en étant proche de terminer la saison invaincu, a remporté la Coupe de France, le Trophée des Champions, mais surtout la Ligue des champions tant attendue. Avec ses performances, le PSG a impressionné les supporters du monde entier, mais également les observateurs du football.

A voir aussi : Marquinhos : « Si on a réussi à ramener ce trophée, c’est aussi grâce aux supporters »

« Je n’ai jamais vu ça avec Neymar, Messi ou Mbappé. Et c’est ça, la force du collectif »

Ancien entraîneur du RB Leipzig et de Manchester United, Ralf Rangnick s’est dit impressionné par la force collective affichée par le PSG. « Que se passerait-il pour Barcelone ou le Paris-Saint-Germain dans les deux ou trois prochaines années s’ils parviennent à garder leur effectif ? Si c’est le cas, je ne vois aucune équipe capable de les battre dans les années à venir. Le Barça et le PSG n’auront pas de rival« , lance l’Autrichien dans une interview accordée à Sport. Vous savez pourquoi le PSG a gagné la Ligue des champions pour la première fois après avoir dépensé autant d’argent ? Cela fait 10 ou 15 ans qu’ils essaient, en dépensant énormément. Et maintenant, les grandes stars sont parties. Plus de Kylian Mbappé, ni Messi, ni Neymar… et tout à coup, ils gagnent la Ligue des champions. Coïncidence ? Non. C’est pour cette raison. Un bon exemple, c’est Kvaratskhelia : ils menaient 4-0, il restait 20 minutes, et il courait encore sur 60 mètres pour récupérer le ballon. Je n’ai jamais vu ça avec Neymar, Messi ou Mbappé. Et c’est ça, la force du collectif.«