Malgré son titre de champion de France, le premier de son histoire, la section féminine du PSG est en reconstruction. En fin de contrat, Olivier Echouafni devrait quitter les Rouge & Bleu après trois ans sur le banc. Ce dernier devrait être remplacé par Gérard Prêcheur. Du côté des joueuses, plusieurs cadres vont quitter le club (Endler, Paredes, Morroni, Formiga). En ce qui concerne la direction, Leonardo officiait en tant que directeur sportif depuis le départ de Bruno Cheyrou. Mais cela va changer. Comme l’avait expliqué Le Parisien il y a quelques jours, Ulrich Ramé sera bien le directeur sportif de la section féminine selon les informations de France Bleu Paris. Le PSG, Bordeaux et Ramé se sont mis d’accord. L’ancien gardien devrait s’engager pour trois ans d’ici peu.

En ce qui concerne l’entraîneur, la radio francilienne explique qu’une proposition interne a été proposée aux dirigeants parisiens, celle de Bernard Mendy. “L’ancien joueur fédère autour de lui de nombreuses composantes au club (joueuses, dirigeants et supporters)” même si l’idée première du PSG serait de le garder comme adjoint du futur entraîneur. Mais sa candidature pourrait changer la donne. “Son profil plaît à beaucoup en interne et il aurait l’avantage d’apporter un peu de stabilité et de continuité pour un groupe qui va subir de gros changements pendant cette intersaison“, conclut France Bleu Paris.