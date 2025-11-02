Ramos, but, victoire… Les chiffres clés après PSG / Nice

Hier après-midi, le PSG s’est imposé dans les dernières secondes de son match contre Nice grâce à Gonçalo Ramos. Un joueur qui aime marquer dans les derniers instants d’un match.

Lors de son match de la onzième journée de Ligue 1 contre Nice, le PSG a très longtemps buté sur une défense très très basse. Il aura fallu attendre les dernières secondes de la partie et une tête de Gonçalo Ramos pour enfin tromper Diouf et s’offrir la victoire (1-0). L’international portugais a fait trembler les filets à la 93e minute et 59 secondes, soit le but victorieux le plus tardif depuis celui de Lionel Messi contre Lille (94:26) le 19 février 2023. Gonçalo Ramos aime marquer en toute fin de match, lui qui avait marqué à la 96e minute et 12 secondes contre Rennes le 25 février 2024. L’ancien du Benfica a également marqué son 18e but en sortant du banc. Depuis son arrivée en 2023-24, aucun joueur du Top 5 n’en a marqué plus toutes compétitions confondues, indique le PSG sur son site internet.

A lire aussi : Ramos : « Je marque plus de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant ! »

Un record en ligne de mire

Avec ce succès tardif, le PSG s’est offert une 44e victoire en 2025. Il n’a fait mieux qu’à deux reprises sur une année civile, 45 en 2015 et 48 en 2017. Enfin, le PSG n’a perdu qu’un seul de ses 15 premiers matches toutes compétitions confondues cette saison (10 victoires, 4 nuls), son plus faible total à ce stade d’une campagne sous Luis Enrique (3 en 2023-24 et 2 en 2024-25).





