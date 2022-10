Le PSG devra attendre pour s’offrir une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont encore une fois offert une prestation moyenne sur le terrain contre le Benfica (1-1). Les deux équipes restent en tête du groupe avec 8 points. Au micro de Canal Plus Foot, Sergio Ramos estime que son équipe a manqué de détermination.

« La seule chose qui nous a manqué, c’est de la détermination. Ce sont les petits détails qui font la différence. C’est une équipe qui est physiquement très forte, qui a bien travaillé d’un point de vue technique. On n’a pas réussi à trouver des espaces entre les lignes. Mais le plus important, c’est de continuer, d’être premier du groupe. On va penser au match suivant. Il faut s’appuyer sur ce genre de match parce que la Ligue des Champions n’est pas facile. Il faut faire attention au rival en face. L’objectif est de terminer premiers du groupe, il reste deux matchs et il faut continuer à travailler pour afficher le meilleur visage de l’équipe. Petit à petit, on se connaît parfaitement. Il faut profiter des moments clés. Les envies de départ de Mbappé ? La seule chose que je peux dire, c’est que Kylian est un ami et très heureux ici chaque jour. Il n’est pas parti la saison dernière, je ne crois pas aux rumeurs. On est concentré sur notre travail, on ne lis pas les journaux. »