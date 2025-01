Ramos, Hakimi, Marquinhos… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce samedi, le PSG a concédé le match nul contre Reims en Ligue 1 (1-1). Luis Enrique est revenu sur ce partage des points et estime que son équipe a géré de la meilleure des manières cette semaine importante dans sa saison.

Placée entre deux matches importants de Ligue des champions, cette rencontre contre le Stade de Reims avait tout du match piège. Dans une partie qu’il a totalement maîtrisée, le PSG a dû se contenter du match nul contre des Rémois accrocheurs, malgré l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe, Luis Enrique est revenu sur cette semaine intense pour le PSG, sa décision de laisser au repos Marquinhos et Achraf Hakimi, l’état de santé de son groupe…

L’énergie laissée contre City peut expliquer le match nul ce soir ?

« Le match, quand on regarde le calendrier, est entre deux matches de Ligue des champions… Je pense qu’il y a eu de l’énergie, avec six changements, et nous avons atteint l’objectif de gérer cette semaine de la meilleure manière pour gérer les matches suivants. On savait que ce serait difficile face à une très bonne équipe. Il fallait concrétiser les occasions, c’était la clé aujourd’hui. »

Satisfait de la prestation des joueurs ?

« Je le répète : l’idée générale, c’était de gagner bien sûr, mais au-delà du résultat, c’était difficile de créer des occasions. Au-delà de ça, je n’ai pas à me plaindre de l’attitude de mes joueurs. Ils ont tout essayé. Mais il n’y a pas eu beaucoup d’espaces et il fallait trouver des solutions. »

Gonçalo Ramos pas efficace ce soir

« Le plus intéressant, c’est l’équipe. Nous avons créé moins d’occasions aujourd’hui. Je n’ai rien à remettre en question au niveau de mes joueurs. »

Comment va le groupe physiquement ?

« Comme chaque année, chaque saison. Notre équipe a un niveau physique très élevé. Quand on voit le nombre de sprints par exemple. Je ne suis pas préoccupé, nous avons un calendrier intense, on le voulait. Il faudra gagner en Ligue des champions ou faire match nul pour se qualifier. »

Pourquoi avoir laissé Marquinhos et Hakimi hors du groupe ?

« Il y a des choses différentes. C’est comme pour Ousmane Dembélé mercredi, il ne pouvait pas débuter après cinq jours de grippe. Marquinhos et Hakimi se sont reposés parce qu’on a considéré que c’était opportun. Tous les joueurs sont prêts pour débuter à Stuttgart. »