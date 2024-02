Ramos : « Heureux pour le but mais pas heureux du résultat »

Remplaçant au coup d’envoi, Gonçalo Ramos a permis au PSG d’égaliser dans les dernières secondes contre Rennes ce soir lors de la 23e journée de Ligue 1.

Une semaine après avoir battu Nantes, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais pour le compte de la 23e journée. Dans un match où le PSG a eu le ballon, il a eu du mal à se montrer dangereux et a vu les Rennais ouvrir le score grâce à une belle percée d’Amine Gouiri, qui a réussi à tromper Gianluigi Donnarumma. En seconde période, le club de la capitale a baissé et n’a pas réussi à se montrer dangereux. Alors que l’on se dirigeait vers une défaite, Gonçalo Ramos a obtenu un penalty après une faute de Mandanda. L’attaquant portugais a pris ses responsabilités et a fait trembler les filets (1-1). Au micro de Canal Plus, Gonçalo Ramos, auteur d’une belle entrée et buteur sur penalty, s’est dit heureux pour son but mais pas du résultat de la rencontre.

« Quand je suis sur le terrain, je suis toujours heureux »

« Je suis heureux pour le but mais pas heureux du résultat. Je voulais et on voulait gagner. Rennes ? C’est une très bonne équipe, on savait que cela allait être difficile. Heureux de jouer ? Bien sûr, je suis un footballeur. Quand je suis sur le terrain, je suis toujours heureux même si je suis déçu de ne pas avoir pu gagner. On sait que le coach fait jouer tout le monde, c’est bien pour nous, tout le monde peut participer à chaque match. Cela nous motive. Il y a penalty ? Oui. J’ai tiré fort (rire!). »