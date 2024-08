Après de très nombreuses semaines de négociations, le PSG a réussi à s’offrir Joao Neves en début de semaine. Gonçalo Ramos est ravi de pouvoir évoluer avec son compatriote et ami.

Le mercato du PSG a été très calme pendant plusieurs semaines. Ces derniers jours, il s’est accéléré avec les officialisations des signatures de deux joueurs, Joao Neves, lundi, et Willian Pacho, vendredi. Pour le milieu de terrain portugais, les négociations avec Benfica ont duré de très longues semaines avant d’enfin trouver un accord pour une indemnité de 60 millions d’euros plus 10 millions de bonus. L’international portugais (19 ans) a signé un contrat jusqu’en juin 2029 avec le club de la capitale. Chez les Rouge & Bleu, il a retrouvé son ancien coéquipier au Benfica, Gonçalo Ramos.

A voir aussi : Officiel : Joao Neves s’engage avec le PSG jusqu’en 2029

« C’est un gros travailleur qui court beaucoup »

L’attaquant, buteur hier soir contre Leipzig, a été questionné sur son compatriote et ami à l’issue de la rencontre contre les Allemands. Et il n’a pas caché sa joie de le retrouver au PSG. « C‘est un joueur incroyable, il est bon avec le ballon, c’est un gros travailleur qui court beaucoup. C’est un super renfort, lance Gonçalo Ramos pour l’Equipe. Ce dernier est également revenu sur son but inscrit lors de ce dernier match de préparation des Rouge & Bleu. « Je veux aider avec chaque but, chaque passe décisive, en faisant les efforts. Ce n’est pas facile (de remplacer Mbappé) car c’est un super joueur, qui a mis tant de buts. Mais la saison dernière, on a joué certains matches sans lui et tout s’était bien passé. » Il a enfin évoqué l’échéance important qui arrive pour le PSG, la première journée de Ligue 1 contre Le Havre vendredi. « On doit en profiter pour retrouver notre meilleure forme. Le prochain match, on essaiera d’être dans notre meilleure forme. Ce n’est pas facile.«