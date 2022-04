Sergio Ramos a enchaîné une troisième titularisation de suite lors de ce spectaculaire match nul entre le PSG et Strasbourg (3-3) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Au micro de Prime Video, le défenseur central espagnol est revenu sur ce match nul.

« C’était une équipe avec beaucoup d’intensité, une équipe qui voulait le ballon, qui est revenu et qui s’est battue et qui n’a pas abandonné jusqu’à la fin. On a essayé d’avoir la possession du ballon mais on ne l’a pas eu dans les moments critiques en fin de match. L’ambiance a été folle, on a poussé, on a eu un match nul. On peut faire mieux, améliorer des choses. Mais c’est comme ça, c’est la Ligue 1. Il va falloir travailler pour préparer les derniers matches. Mon cas personnel ? Le plus important ce n’est pas mon cas personnel mais je suis content d’être de retour, de bien récupérer, de jouer beaucoup de matches. Je vais essayer de retrouver mon meilleur niveau pour la fin de saison et bien préparer la saison prochaine. Je pense que le travail est une récompense pour ça. Mon plaisir c’est de jouer au football. »