Ramos : « Mon triplé ? J’espère que c’est le premier de beaucoup »

Ce mercredi soir, le PSG s’est largement imposé en quart de finale de la Coupe de France contre le Stade Briochin (0-7) avec notamment un triplé de Gonçalo Ramos.

En quart de finale de la Coupe de France, le PSG se déplaçait à Rennes pour y défier le Stade Briochin en quart de finale. Dans un match dans lequel il s’est montré sérieux, le club de la capitale s’est largement imposé grâce à un triplé de Gonçalo Ramos et des buts de Désiré Doué, Senny Mayulu, Ousmane Dembélé et Joao Neves (0-7). Les Parisiens se qualifient donc pour les demi-finales. Les Parisiens connaîtront leur adversaire pour ce stade de la compétition demain soir. Au micro de France 3, Gonçalo Ramos a salué la belle performance de son équipe.

« La chose la plus importante était la victoire »

« C’était un bon match, on a fait notre travail. La chose la plus importante était la victoire. On est maintenant focalisé sur le prochain match. Le secret de l’équipe ? C’est la même chose à chaque match. On fait notre travail, on est le PSG et on doit le montrer à chaque match. On continue notre chemin. » Au micro de beIN Sports, il est revenu sur son premier triplé avec le club de la capitale. « C’est incroyable. J’espère que c’est le premier de beaucoup. Le plus important, c’était de gagner. On continue dans la compétition. Comment on se sent une semaine avant Liverpool ? On est concentré sur les entraînements, sur le jeu. On essaye de gagner en confiance d’ici là, mais juste avant, on a un autre match. »