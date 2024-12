Hier soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du stade Louis II face à Monaco (2-4) pour le compte du match avancé de la seizième journée de Ligue 1. Avec ce beau succès, le club de la capitale a frappé un grand coup en prenant dix points d’avance sur son adversaire du soir et en tête du championnat, même si Marseille pourrait revenir à sept points en cas de succès contre Le Havre le week-end du 5 janvier. Malgré cette belle avance, Luis Enrique ne veut pas s’enflammer et parler du titre comme il l’a expliqué en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien. Le coach parisien a aussi évoqué Gianluigi Donnarumma, le placement de Joao Neves en latéral gauche…

Un score logique ?

« Nous avons livré un match de très haut niveau, sérieux depuis le début du match. On s’est créé beaucoup d’occasions, on les a obligés à défendre. Malgré le pénalty, j’ai pensé que le nul était possible. Et ce corner nous amène la victoire. »

La Ligue 1 assommée ?

« Non, absolument pas. Nous avions 5 points d’avance il y a deux journées. Il reste Marseille et Monaco est un très bon rival. »

Le meilleur moment de la saison ?

« C’est toujours une excellente nouvelle quand tous les joueurs reviennent de blessure. J’ai cette sensation que l’équipe va continuer à grandir. Nous avons de l’envie, plusieurs possibilités et nous cherchons toujours la victoire. »

Les décisions arbitrales après la faute sur Donnarumma

« Ce sont des actions moches et difficiles à voir. Il n’y avait aucune intention de faire mal. Je ne critique jamais l’arbitrage parce que le football est un sport de contact. »

Le changement de poste entre Joao Neves et Zaïre-Emery en cours de match

« Je tire profit des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Je voulais contrer le couloir droit de Monaco, j’ai pris cette décision. Et je voulais revoir Neves dans le cœur du jeu. »

Le bilan de l’année 2024

« (Il souffle) On fera les comptes à la fin. Les notes sont données en juin. On mérite davantage de points en Ligue des champions mais on accepte notre situation. Tout le reste me plaît. On a des jeunes joueurs, on s’améliore et on ne dépend pas d’un seul joueur. C’est plutôt positif. »

Pourquoi Gonçalo Ramos a commencé les deux dernières rencontres sur le banc ?

« Cela dépend de chaque match. Tous sont prêts. Ramos revient de blessure mais quand il entre, il marque. En ce moment, Doué est titulaire et il marque. Il y a des synergies. La série est positive. »