Ramos, Parc, Luis Enrique… Les chiffres avant PSG / PFC

Ce lundi soir (21h10, beIN SPORTS 1, France 3), le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France. Quelques heures avant ce match, tour en chiffres autour de ce derby parisien.

Le PSG affronte le Paris FC ce lundi soir – au Parc des Princes – le Paris FC dans le cadre des seizièmes de finale de Coupe de France. Les Parisiens aiment marquer lors de cette compétition. En effet, comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale, depuis la saison 2011-2012 « et 71 matches joués en Coupe de France, les buteurs parisiens ne sont restés muets qu’à une seule occasion : face à Nice (0-0, 5-6 t.a.b.) en huitième de finale de la compétition, le 31 janvier 2022. » Double buteur lors du tour précédent, Gonçalo Ramos est devenu le 12e buteur parisien à atteindre le cap symbolique des 10 buts inscrits en Coupe de France après par ordre chronologique, Christian André (11 buts), François M’Pelé (28 buts), Mustapha Dahleb (14 buts), Toko (11 buts), Dominique Rocheteau (13 buts), Safet Susic (15 buts), Pedro Miguel Pauleta (16 buts ), Zlatan Ibrahimovic (16 buts), Edinson Cavani (16 buts), Angel Di Maria (11 buts) et Kylian Mbappé (36 buts).

Une 100e victoire pour Luis Enrique sur le banc du PSG ?

Le PSG reste sur onze qualifications de suite en huitièmes de finale de la Coupe de France. Ce soir, les Rouge & Bleu vont jouer pour la deuxième fois consécutive le Paris FC au Parc des Princes. Ce sera la 12e fois que cela arrive au PSG après Lyon (1975-1976), Lens (1979-1980), Bordeaux (1981-1982), Tours (1982-1983), Toulouse (1984-1985), Nancy (1999-2000), Marseille (2012-2013 et 2017-2018), Guingamp (2018-2019), Lille (2020-2021) et Brest (2023-2024). Ce PSG / PFC sera le 50e seizièmes de finale de Coupe de France de l’histoire du PSG pour un bilan à ce stade de la compétition de 39 qualifications et 10 éliminations. En cas de succès ce soir, Luis Enrique atteindrait le cap symbolique des 100 victoires sur le banc du PSG.