Ramos : « Un jour incroyable, un grand jour pour le PSG »

Ce samedi, le PSG affrontait Arsenal en finale de la Ligue des champions. Dans une rencontre peu offensive, les Parisiens se sont imposés lors de la séance de tirs au but. Buteur lors de la séance, Gonçalo Ramos n’a pas caché sa joie après ce back-to-back.

Pour la deuxième saison de suite, le PSG jouait une finale de la Ligue des champions ce samedi contre Arsenal. Contre des Gunners qui ont refusé le jeu et qui ont rapidement marqué pour ensuite être très bas défensivement, les Parisiens ont réussi à égaliser sur un penalty d’Ousmane Dembélé avant d’avoir plusieurs occasions de 2-1. Il a fallu attendre la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. Ce sont les Rouge & Bleu qui en sortent finalement vainqueurs avec deux ratés des Gunners. Premier tireur de la séance, Gonçalo Ramos n’a pas caché sa joie au micro de Canal Plus.

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« C’est spécial »

« La médaille plus belle que celle de la saison dernière ? Je pense que c’est la même. C’est spécial. C’est la deuxième, un back-to-back. C’est un jour incroyable, un grand jour pour le PSG et pour nous. L’émotion plus grande pour moi dans votre situation qui n’est pas simple ? Je suis toujours prêt. J’aime bien ce type de moment. Si tu joues au foot, tu joues pour ce type de moment, pour être là. Je suis un attaquant, je veux être là dans les moments décisifs et dans les moments décisifs. » On pense déjà à la troisième ? Non, je pense que ceux qui parlent de troisième, c’est Lucas (Hernandez, NDLR) et Achraf qui ont remporté leur troisième. Je pense que c’est ça. »