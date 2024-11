Malgré un temps de jeu très faible ces dernières semaines, Randal Kolo Muani continue d’afficher un état d’esprit irréprochable aux entraînements.

Recruté pour 90M€ à l’été 2023, le rendement de Randal Kolo Muani déçoit grandement depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives lors de sa première saison, l’international français n’a pas profité de la blessure de Gonçalo Ramos pour grappiller du temps de jeu lors de cet exercice 2024-2025. Depuis le 6 octobre dernier, date de sa dernière titularisation face à l’OGC Nice (1-1), l’attaquant de 25 ans a enchaîné un sixième match de suite sans titularisation.

Kolo muani conserve sa cote en Europe

Même s’il a délivré une passe décisive face au TFC ce vendredi (3-1), après une bonne entrée en jeu, pas sûr que cela puisse renverser sa situation actuelle. Pourtant, à l’entraînement, Randal Kolo Muani ne montre aucun signe de déinvestissement ou d’une démotivation quelconque, rapporte Le Parisien. « En interne, on évoque son ‘investissement est impeccable’, ‘sa bonne attitude’ et ‘son super professionnalisme’. Entre Kolo Muani et son coach, le dialogue n’est pas rompu. Cet été, l’Espagnol lui a assuré compter sur lui lorsque des rumeurs de départ sont apparues et il continue à le corriger en séance, comme les autres. » À l’inverse de la saison passée où certaines critiques sur son niveau de jeu l’avaient touché, l’international français affiche cette fois-ci plus de tranquillité face à cette situation.

Avec son préparateur physique, « il a adapté son programme pour travailler le foncier, combler son manque de temps de jeu et se tenir prêt lorsqu’on fait appel à lui à Paris ou en équipe de France. » Ses rendez-vous avec les Bleus lui donnent de la sérénité et du réconfort. L’ancien Nantais a notamment pu compter sur le soutien de Didier Deschamps. « Ses passages en sélection lui ont permis de retaper une confiance ébranlée et de comprendre qu’en club, son profil ne correspondait pas forcément aux attentes du coach. » Après un Euro 2024 plutôt réussi, Randal Kolo Muani est arrivé avec un nouvel état d’esprit, celui de vouloir « se donner à fond quand il a l’occasion de jouer, tout en revenant à ce qu’il sait faire. Provoquer, prendre les espaces et se projeter vite vers l’avant comme sur son service pour Vitinha, vendredi soir. » Un style de jeu qui ne correspond pas spécialement à Luis Enrique mais qui pourrait avoir son importance face au Bayern Munich ce mardi en Ligue des champions.

Concernant sa situation lors du mercato hivernal, les deux parties affirment officiellement vouloir poursuivre l’aventure ensemble, au moins jusqu’à la fin de la saison. Il y a quelques jours, le numéro 23 des Rouge & Bleu s’était montré clair sur son futur : « Partir du PSG en janvier ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à ça. Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum. Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c’est fini, tu coules. » Cependant, officieusement, les champions de France ne ferment pas la porte à un départ cet hiver, même sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Grâce à ses performances en sélection, l’attaquant de 25 ans garde une certaine cote auprès de nombreux clubs européens, qui ont récemment pris des renseignements, conclut LP. « Sous contrat avec Paris jusqu’en 2028, le prochain hiver pourrait donner une nouvelle tournure à sa carrière. »