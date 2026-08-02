Randal Kolo Muani a déjà passé sa visite médicale avec la Juventus

Le transfert de Kolo Muani à la Juve ne fait plus de doute. L’attaquant est déjà présent à Turin où il a passé sa visite médicale.

C’est la belle surprise de la journée. Alors qu’on s’attendait à un énième prêt le concernant, Randal Kolo Muani va bel et bien quitter le PSG de manière définitive. Le club parisien a ainsi trouvé un accord avec son homologue turinois pour un transfert sec de 50 millions d’euros avec bonus (38+12). L’attaquant de 27 ans va donc pouvoir tenter de rebondir et de relancer une carrière à l’arrêt depuis un moment.

L’officialisation arrive

De son côté, le Paris Saint-Germain va faire entrer un joli chèque. Et tout devrait s’accélérer maintenant que l’accord total est entériné. En ce sens, Randal Kolo Muani n’a pas tardé pour s’envoler en direction du Piémont afin de passer les différents examens médicaux préalables à sa signature.

.@juventusfc, Kolo Muani è arrivato al J | Medical per svolgere le visite mediche pic.twitter.com/S1nmmNVSbu — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 2, 2026

Et tout est OK de ce côté-ci à en croire le bien informé Gianluca Di Marzio. Selon le journaliste italien, Randal Kolo Muani a donc passé sa visite médicale avec succès. Désormais, la prochaine étape est la signature de son contrat de cinq ans. L’officialisation, elle, pourrait tomber dans la foulée.

Un très long feuilleton est sur le point de prendre fin. Et, au final, toutes les parties s’y retrouvent.