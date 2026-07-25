Randal Kolo Muani à la Juventus, le dénouement est proche

La Juventus se serait rapprochée des attentes du PSG pour Randal Kolo Muani. Le dénouement final, enfin ?

Et si on arrivait enfin au bout du feuilleton Randal Kolo Muani ? On ose à peine y croire, mais, selon Tuttosport, les positions du PSG et de la Juve seraient de plus en plus proches. La dernière offre en date piémontaise dépasserait désormais les 40 millions d’euros. Mieux, l’optimisme quant à un accord total règnerait du côté de la Vieille Dame..

La Juve espère un accord rapide avec le PSG

L’attaquant de 27 ans, qui a donné son accord depuis un long moment pour un contrat de cinq ans, continue de patienter. Mais tout porte à croire que ce deal se fera, ajoute le média turinois. De son côté, le journaliste Ben Jacobs confirme que la Juve avance favorablement dans ses discussions avec le club de la capitale. Pas d’accord pour le moment, mais une forte envie de boucler ce transfert après de très longues négociations.

Juventus are progressing in talks with PSG for Randal Kolo Muani. Nothing done yet. Offer of around €40m plus add-ons under discussion.



Kolo Muani wants the move and Juventus are hoping for a breakthrough following prolonged negotiations.🇫🇷 pic.twitter.com/xLdCY0BW1n — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2026

La réponse Rouge et Bleu est désormais attendue Mais avec cette effort fait par le club italien, il ne serait pas étonnant que Luis Campos valide ce transfert.. C’est, en tout cas, tout ce que l’on souhaite pour celui qui est encore sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2028 et qui doit absolument relancer sa carrière.