Randal Kolo Muani a réalisé son rêve en marquant avec le PSG

Titulaire ce soir lors du Classico remporté contre Marseille (4-0), Randal Kolo Muani a ouvert son compteur but avec le PSG. L’attaquant explique avoir réalisé un rêve.

Auteur de sa première passe décisive lors de sa première apparition avec le PSG contre Nice, Randal Kolo Muani avait réalisé une mauvaise performance lors de sa première titularisation contre le Borussia Dortmund mardi soir (2-0) en Ligue des Champions. De nouveau aligné ce soir lors du Classico contre l’OM en clôture de la sixième journée de Ligue 1, le numéro 23 parisien a débloqué son compteur but après avoir bien suivi une frappe d’Achraf Hakimi qui s’était fracassé sur le poteau de Pau Lopez. Il a ponctué sa bonne performance d’une percée en solitaire de plus de 80 mètres avant de glisser la balle à Gonçalo Ramos, qui propulsait le ballon au fond des filets pour son deuxième but de la soirée (4-0). Pour PSG TV, l’ancien nantais est revenu sur cette soirée magique et inoubliable pour les joueurs et supporters des Rouge & Bleu.

« J’espère marquer encore plein de buts »

« C’était un match juste magique, inoubliable, je pense. On avait à cœur de gagner ce match-là. C’est très très important pour nous et les supporters, en étant Parisiens. Et je pense qu’on l’a joué avec envie. On a pris possession de ce match et on l’a très bien fait. On peut être fiers de nous. Jouer tous ensemble ? C’est ce qu’on ressent aussi sur le terrain. Les supporters nous poussent tout au long du match et je pense que cette communion qu’on a fait à la fin, c’est un peu le résultat de ce qu’on a fait durant toutes ces 90 minutes. Et on peut être fiers de nous. Mon but ? J’ai réalisé mon premier rêve. Je suis très très fier de moi ce soir et j’espère marquer encore plein de buts pour moi et pour aider l’équipe.«