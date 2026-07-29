Randal Kolo Muani attendu demain à Turin pour signer à la Juve

L’interminable feuilleton Randal Kolo Muani à la Juventus touche à sa fin. Le PSG et la Juve sont tout proches de trouver un accord pour l’international français.

Après de très nombreux mois de négociations, le PSG et la Juventus Turin seraient tout proches de trouver un accord pour le transfert de Randal Kolo Muani en Italie. Après un prêt infructueux à Tottenham la saison dernière, l’international français avait un souhait pour son futur : retourner à la Juventus Turin, club dans lequel il avait joué lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025 (22 matches toutes compétitions confondues, dix buts et trois passes décisives). S’il avait trouvé un accord avec la Vieille Dame pour son futur contrat depuis plusieurs semaines, les deux clubs n’arrivaient pas à trouver un terrain d’entente.

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Un prêt avec obligation d’achat

Le PSG souhaitait récupérer 50 millions d’euros pour l’ancien Nantais alors que la Juventus Turin ne comptait pas monter plus haut que les 40 millions d’euros. Il souhaitait également un prêt payant avec une obligation d’achat qui rapporterait en tout 40 millions d’euros au PSG. Après de nouvelles discussions tendues, comme lors de l’été 2025, il semblerait que les dirigeants des deux clubs se soient fortement rapprochés ces dernières heures. Selon les informations du Parisien, la dernière offre de la Juve a fait mouche auprès de Paris, qui devrait autoriser son joueur à s’envoler pour Turin dans les prochaines heures. Sauf nouveau rebondissement, Kolo Muani va voyager ce jeudi pour passer sa visite médicale avant de signer en prêt avec obligation d’achat, conclut le quotidien francilien. Une information confirmée par Fabrice Hawkins, qui indique que Randal Kolo Muani est attendu dans les 48 heures à Turin pour passer sa visite médicale et signer son prêt avec obligation d’achat. L’Equipe confirme aussi, en expliquant qu’il est attendu ce mercredi ou ce jeudi en Italie. De son côté, Marc Mechenoua indique que le PSG et la Juve sont proches d’un accord sur un prêt avec option d’achat obligatoire pour Kolo Muani. Des discussions doivent encore avoir lieu pour boucler l’affaire. L’attaquant doit théoriquement voyager dans les 48 heures mais rien n’est encore garanti à 100%.

🚨Randal Kolo Muani est attendu à Turin dans les 48h pour passer visite médicale et signer en prêt avec option d’achat obligatoire @RMCsport pic.twitter.com/rz40Dh5ucT — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 29, 2026