Le PSG a enregistré pas moins de douze recrues en prenant en compte Xavi Simons. Parmi elles, Randal Kolo Muani est arrivé le dernier. Natif de Bondy (93), l’attaquant français a fait part de sa satisfaction de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Dans les derniers instant du mercato estival 2023, le PSG a enregistré son dernier renfort avec l’arrivée de Randal Kolo Muani. Actuellement à Clairefontaine avec l’Equipe de France, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort a accordé un entretien à PSG TV, l’occasion pour le néo-parisien de revenir sur sa fierté de porter les couleur Rouge & Bleu et son impatience de fouler la pelouse du Parc des Princes.

Que ressens-tu, alors que tu viens de t’engager ici, sur le gong ?

« C’est effectivement en dernière minute ! Je suis très content, très fier d’être ici. Et puis j’ai vu que le Président a fait beaucoup choses pour que je puisse venir et je suis très fier d’être là« .

Qu’est-ce qui a motivé ton choix de rejoindre la capitale ?

« C’est un club que je supportais quand j’étais petit, et c’est là où j’ai grandi. C’est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici. Ça fait toujours plaisir de revenir aux sources et d’essayer d’aller le plus loin possible avec le club qu’on aime. Et puis je suis content de voir ce que le coach met en place avec cette nouvelle équipe et ce projet qui m’attire énormément. Maintenant il faut se mettre au boulot« .

Quels seront tes objectifs ici ?

« Je sais que le club a envie de soulever énormément de trophées et je pense que je suis prêt pour aider mes coéquipiers à aller le plus loin possible. Je suis quelqu’un qui se donne à fond sur le terrain. Donc je serai prêt à̀ mourir pour ce maillot« .

Image : psg.fr

Tu rejoins des joueurs que tu connais déjà, dont ceux qui évoluent avec toi sous le maillot de l’équipe de France. Penses-tu que ça va faciliter ton intégration ?

« Je ne suis pas une personne très timide donc j’arrive à̀ aller vers mes coéquipiers quoi qu’il arrive. Mais oui, ça va sûrement m’aider. Et puis ça fait toujours plaisir de venir dans un club où des amis jouent, et évoluer avec eux« .

Tu vas découvrir le Parc des Princes. On imagine que tu as hâte ?

« Oh que oui. C’est juste de l’excitation ! Je n’ai qu’une hâte, fouler cette pelouse et y jouer avec ce maillot« .