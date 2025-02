Randal Kolo Muani de nouveau prêté à la Juventus l’été prochain ?

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a quitté le PSG pour rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt. Le club italien aimerait le conserver au-delà de son prêt.

Dans l’impasse au PSG (14 matches toutes compétitions confondues, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive), Randal Kolo Muani était invité à trouver un nouveau club lors de ce mercato hivernal. C’est chose faite, lui qui a rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt sans option d’achat de six mois.

Cette fois-ci avec une option d’achat

L’international français a frappé fort pour ses débuts avec le club italien en marquant trois lors de ses deux premiers matches. Thiago Motta, l’ancien joueur du PSG et actuel entraîneur de la Juve, n’a pas hésité à le titulariser lors de ses deux premiers matches, malgré son très faible temps de jeu à Paris. Ce mardi matin, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Et le quotidien sportif transalpin explique que les dirigeants turinois sont convaincus par les performances de l’ancien nantais et envisageraient de le conserver pour la saison prochaine. Pour cela, il planche sur la possibilité de récupérer Randal Kolo Muani sous la forme d’un nouveau prêt, mais cette fois-ci avec une option d’achat entre 45 et 54 millions d’euros « selon combien des 15 millions de bonus promis à Eintracht Francfort se sont concrétisés entre-temps », conclut la Gazzetta dello Sport.