Randal Kolo Muani et Renato Sanches de retour avec le PSG

Sur le départ du PSG, Randal Kolo Muani et Renato Sanches ont fait leur retour au Campus PSG ce vendredi avec le groupe espoir.

Le Paris Saint-Germain aimerait se débarrasser de plusieurs « poids morts » durant ces prochaines semaines de mercato estival. Parmi eux, on retrouve notamment Randal Kolo Muani et Renato Sanches. Les deux joueurs, prêtés respectivement à Tottenham et au Panathinaïkos, sortent d’une saison 2025-2026 compliquée. Désormais, ils doivent trouver une porte de sortie. Mais avant toute chose, les deux joueurs ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce jour.

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Le groupe espoir du PSG pour Randal Kolo Muani et Renato Sanches

Alors que le groupe de Luis Enrique reprendra l’entraînement le 25 juillet prochain, Randal Kolo Muani et Renato Sanches étaient, eux, présents ce jour avec le groupe espoir, nous informe L’Équipe. Le but étant de commencer leur préparation physique avant un départ programmé. Pour rappel, la Juventus continue de négocier pour l’arrivée du natif de Bondy, tandis que le milieu de terrain portugais ne dispose guère de prétendants pour l’heure.



Randal Kolo Muani a repris l'entraînement avec le groupe Espoirs du PSG ➡️ https://t.co/YPdYgVgqIc pic.twitter.com/CxhMAPMOIs — L'Équipe (@lequipe) July 17, 2026

Reste à savoir où ce dernier rebondira, son contrat prenant fin en juin 2027 avec le PSG. Pour ce qui est de Randal Kolo Muani, les Rouge et Bleu attendent toujours entre 40 et 50 millions d’euros dans ce dossier qui s’annonce, encore et toujours, très épineux.