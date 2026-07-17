Randal Kolo Muani et Renato Sanches de retour avec le PSG
Sur le départ du PSG, Randal Kolo Muani et Renato Sanches ont fait leur retour au Campus PSG ce vendredi avec le groupe espoir.
Le Paris Saint-Germain aimerait se débarrasser de plusieurs « poids morts » durant ces prochaines semaines de mercato estival. Parmi eux, on retrouve notamment Randal Kolo Muani et Renato Sanches. Les deux joueurs, prêtés respectivement à Tottenham et au Panathinaïkos, sortent d’une saison 2025-2026 compliquée. Désormais, ils doivent trouver une porte de sortie. Mais avant toute chose, les deux joueurs ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce jour.
Le groupe espoir du PSG pour Randal Kolo Muani et Renato Sanches
Alors que le groupe de Luis
Enrique reprendra l’entraînement le 25 juillet prochain,
Randal Kolo Muani et Renato
Sanches étaient, eux, présents ce jour avec le groupe
espoir, nous informe L’Équipe. Le but étant de commencer leur
préparation physique avant un départ programmé. Pour rappel, la
Juventus continue de négocier pour l’arrivée du
natif de Bondy, tandis que le milieu de terrain
portugais ne dispose guère de prétendants pour l’heure.
Reste à savoir où ce dernier rebondira, son contrat prenant fin en juin 2027 avec le PSG. Pour ce qui est de Randal Kolo Muani, les Rouge et Bleu attendent toujours entre 40 et 50 millions d’euros dans ce dossier qui s’annonce, encore et toujours, très épineux.