Randal Kolo Muani et son rêve de gosse de jouer au PSG

Randal Kolo Muani a rejoint le PSG le dernier jour du mercato estival. L’international français explique avoir réalisé un rêve de gosse en signant à Paris.

Randal Kolo Muani a signé au PSG contre 90 millions d’euros dans les dernières heures du mercato estival. Très performant avec Francfort, même en ce début de saison 2023-2024, il a plus de mal sous le maillot Rouge & Bleu. Il n’est pas un titulaire indiscutable et partage le temps de jeu à la pointe de l’attaque du PSG avec Gonçalo Ramos. En dix matches toutes compétitions confondues (six titularisations), il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives. Insuffisant au vu de l’investissement mis par le PSG. Rare dans les médias, il a accordé une interview à l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

« C’est un club mythique pour moi »

Cette dernière sera diffusée à partir de 18 heures. Mais un premier extrait a été dévoilé ce lundi matin. Dans ce dernier, Randal Kolo Muani évoque son rêve d’enfant de jouer pour le PSG. « Jouer pour le PSG ? C’était un rêve de gosse que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser. Pour moi, c’est juste une fierté de porter ce maillot-là et en étant Français surtout. C’est un plaisir de venir au Campus, de voir l’écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain… Pour moi, c’est juste un rêve. Je réalise mon rêve et je joue pour continuer à travailler, pour continuer à jouer mon football, à me développer. Je continue à prendre du plaisir tout simplement. C’est un club mythique pour moi. C’est un club où il y a pas mal de pression, on nous attend beaucoup au tournant. Il y a beaucoup d’exigence donc c’est à nous de relever la barre et de se mettre au niveau du club.«