Randal Kolo Muani n’a pas d’esprit de revanche avant de retrouver le PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. Randal Kolo Muani va retrouver le PSG, sans aucun esprit de revanche.

La Ligue des champions est de retour dans l’actualité du PSG cette semaine. Demain soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Une rencontre qui va voir Randal Kolo Muani retrouver le PSG, club qui l’a prêté chez les Spurs l’été dernier. Un match qu’aurait pu manquer l’attaquant, lui qui a été victime d’une blessure à la mâchoire en début du mois de novembre. Alors qu’il était annoncé forfait pour de nombreuses semaines, l’international français a fait son retour sur les terrains, avec un masque de protection, dimanche contre Arsenal.

Il n’y a pas de clause dans son contrat qui l’interdit d’affronter le PSG

Randal Kolo Muani (26 ans) retrouve ainsi le club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2028 sans aucune animosité, mais avec appétit et détermination, assure L’Equipe. Le quotidien sportif indique que Randal Kolo Muani peut jouer cette rencontre même s’il appartient encore au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2028. En effet, l’attaquant français n’a pas de clause lui interdisant de jouer contre le PSG au cas où l’occasion se présenterait. Si certaines fédérations autorisent ces clauses, l’UEFA interdit ce type de pratiques pour ses compétitions. Après tout un mois d’août sans jouer parce que le club de la capitale ne comptait pas sur lui, l’international français (31 sélections, 9 buts) a finalement trouvé un point de chute à Londres quand il pensait retourner à Turin où il venait d’achever la seconde partie de la saison passée. La Juventus et Paris étaient d’accord sur les conditions d’un nouveau prêt assorti d’une option d’achat obligatoire jusqu’à ce que Damien Comolli, le nouveau président turinois, demande à effacer cette option de la transaction. Furieux, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a alors exhorté les agents du joueur à trouver n’importe quel club, sauf la Juve. Tottenham, déjà intéressé en janvier et à l’affût de la bonne occasion, s’est jeté dessus. Il a fallu moins d’une demi-journée pour que Kolo Muani devienne un Spurs, le 1er septembre, sans même que ses nouveaux dirigeants ne doivent signer une option d’achat obligatoire, conclut L’Equipe.